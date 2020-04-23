  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Elazığ'da öğrenciler, halk oyunları gösterilerinin evlerinde hazırladıkları video klibini paylaştı

2020-04-23 09:50:35 -
Elazığ'da öğrenciler, halk oyunları gösterilerinin evlerinde hazırladıkları video klibini paylaştı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Şehit Önder Ortaokulu öğrencileri, halk oyunları gösterisini evlerinde hazırladıkları video kliple sergiledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan öğrenciler, daha önce hazırlıklarını yaptıkları halk oyunları gösterisinin görüntülerini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda paylaşmak için harekete geçti.

Öğrenciler, evlerinde Türk bayraklarının önünde öğretmenleri ile video konferans ve WhatsApp'tan online yardım alarak hazırlık yaptı.

Öğrencilerin, yöresel kıyafetlerle sergiledikleri halk oyunlarının görüntüleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında sosyal medyada paylaşıldı.

Minikler videoda "Evde kal." çağrısı da yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı