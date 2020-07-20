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Aktüel

Elazığ'da nehirde erkek cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-07-20 15:41:39 -
Elazığ'da nehirde erkek cesedi bulundu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Murat Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Gülüşkür köyü mevkisinde nehirde hareketsiz bir kişi olduğunu görenler, durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekiplerce yapılan incelemede nehirdeki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sudan çıkarılan ve bir erkeğe ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Kovancılar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.


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