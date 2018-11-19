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Elazığ’da Mevlit Kandili'nde camiler doldu

Mevlit Kandili’nde binlerce vatandaş camilere akın etti.

19 Kasım 2018 Pazartesi 20:55
Elazığ’da Mevlit Kandili'nde camiler doldu

Elazığ'da Mevlit Kandili'nde binlerce vatandaş camilere akın etti.

Elazığ'da Mevlit Kandili nedeniyle vatandaşlar kentte başta İzzet Paşa Camisi olmak üzere tüm camileri doldurdu. Camilerin dolduğu gecede dışarıda namaz kılan vatandaşlar ellerini semaya açıp dua etti.

İzzet Paşa Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya da gecenin önemini hakkında bilgi vererek dua etti. Yatsı namazının ardından cemaate süt ve lokum ikramı edildi. - ELAZIĞ

 

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 20:55
  1. Elazığ
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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