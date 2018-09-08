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Elazığ'da Maraş dondurması festivali

Elazığ Belediyesi ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi organizasyonu ile Elazığ'da düzenlenen etkinlikte, bin kilogram Maraş dondurması ikram edildi.

08 Eylül 2018 Cumartesi 22:09
Elazığ'da Maraş dondurması festivali

2'nci Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali"nin 40'ıncı durağı Elazığ'da vatandaşlara 1 ton dondurma ikram edildi.

Elazığ Belediyesinin organizasyonunda düzenlenen etkinlikte, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince bin kilogram Maraş dondurması Ahmet Aytar Meydanı'na getirildi. Vatandaşlar dondurma almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Dondurma ustaları da yaptıkları şov ile katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Organizasyon sorumlusu Şaban Yumruk, festivalin büyük ilgi gördüğünü söyledi. Festival kapsamında 1 Ağustos'tan itibaren il il gezdiklerini belirten Yumruk, Elazığ'ın 40'ıncı durakları olduğunu ifade etti.

Etkinliğin, dondurmanın tanıtılmasına yönelik olduğunu kaydeden Yumruk, şöyle konuştu:

"Buradaki hedefimiz Kahramanmaraş'ın marka değeri yüksek olan dondurmasını tanıtmak. Sadece tanıtmak değil vitrine koymak, popüler bir ürün haline getirmek, rekabet gücünü artırmak, önce Türkiye'de sonra Avrupa da yaymak. Geçen yıl 15 ilde festival düzenlemiştik. Bu yıl toplamda 50 il olacak Kahramanmaraş'taki ana festivale kadar."

Festival süresince 50 tonu aşkın dondurma dağıtacaklarını anlatan Şaban Yumruk, "İnsanlar bu etkinlikten çok memnun. Gerçek Maraş dondurmasını, çatal ve bıçak ile yenilen dondurmayı tadıp, daha önce yedikleri dondurma ile kıyaslama imkanı bulacaklar." diye konuştu.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 22:09
  1. Kahramanmaraş
  2. Elazığ
  3. maraş dondurması

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