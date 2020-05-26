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Aktüel

Elazığ'da köy yoluna inen domuz sürüsü görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-05-26 15:13:57 -
Elazığ'da köy yoluna inen domuz sürüsü görüntülendi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde köy yoluna inen domuz sürüsü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Mahmutlu köyü Başyurt mevkisinde yola inen 3 domuz ile yaklaşık 30 domuz yavrusu, buradan aracıyla geçen Mustafa Taşveren tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, aracın önünde ilerleyen domuz sürüsünün, kornaya basılmasıyla araziye yönelerek gözden kaybolması yer alıyor.

Taşveren, akşam köyüne giderken bir an ne olduğunu anlamadığı büyük bir hayvan sürüsüyle karşılaştığını belirtti.

Dikkatli baktığında bunun domuz sürüsü olduğunu fark ettiğini anlatan Taşveren, şunları kaydetti:

"Sürüyü fark edince arabayı durdurdum ancak yoldan çekilmeyince üzerlerine doğru yavaş yavaş ilerledim. Domuzlar da otomobilin önünde ileriye doğru hareket etmeye başladı. Epeyce bu şekilde ilerledik. Sonra kornaya bastım. Kornaya basmamla yoldan çıkarak otların arasından kayboldular. İlginç bir an oldu."

Taşveren, son zamanlarda köy kırsalında çok sayıda domuz sürüsü görüldüğünü, bunların zaman zaman tarım arazilerine de zarar verdiğini söyledi.


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