Elazığ'da korkutan sarsıntı! Bijutericide alışveriş yapanlar panikle kaçtı!
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem şehirde kısa süreli paniğe neden oldu.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depreme bijutericide yakalanan vatandaşlar, alışverişi yarıda bırakarak işletmeden dışarı çıktı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 10.37'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
Deprem anı ise bir bijuteri işletmesinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, alışveriş yapan kadınların depremi hissetmelerinin ardından, alışverişi yarıda keserek işletmeden çıktıkları görüldü.
