Elazığ'da korkutan olay: Minareye yıldırım düştü
Elazığ'da korkutan olay: Minareye yıldırım düştü

Elazığ'da korkutan olay: Minareye yıldırım düştü

Elazığ'da akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli sağanak ve gök gürültülü yağış, paniğe neden oldu. Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Sürsürü Camii'nin minaresine yıldırım isabet etti.

Büyük bir faciadan dönüldü

Yıldırımın düşmesiyle birlikte cami minaresi büyük bir gürültüyle yıkıldı. Olayın yaşandığı esnada minare çevresinde ve sokakta kimsenin bulunmaması, olası bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmasını engelleyerek teselli kaynağı oldu.

Ekipler bölgeye sevk edildi

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, enkaz çevresinde inceleme başlattı.

Protokol olay yerinde

Yaşanan hadisenin ardından Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yetkililerden son durum ve yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan heyet, mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

