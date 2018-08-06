Elazığ'da korkunç kaza: 5 kişi yaralandı

Kaza, Elazığ-Pertek karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ istikametinden seyir halinde olan 23 BM 417 plakalı otomobil, buğday yüklü 23 EE 542 plakalı traktörün römorkuna arkadan çaptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 5 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Elazığ’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma olay yerinde inceleme yaptı.