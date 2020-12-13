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Aktüel Elazığ'da kesinleşmiş 70 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Aktüel

Elazığ'da kesinleşmiş 70 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-13 14:53:13 -
Elazığ'da kesinleşmiş 70 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kesinleşmiş 70 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 olayla ilgili "kasten öldürme" ve "basit yaralama" suçlarından aranan 27 yaşındaki M.Ç'nin Sivrice ilçesindeki ailesinin yanına gideceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, ilçeye bağlı Bekçitepe köyü mevkisinde kesinleşmiş 70 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.Ç'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.





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