  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Elazığ’da kent merkezinde galericilik yapanlara uyarı

Elazığ Belediyesi tarafından şehir merkezinde galericilik faaliyeti yapan firmalar uyarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 17:26:41 -
Elazığ’da kent merkezinde galericilik yapanlara uyarı

Elazığ Belediyesi tarafından şehir merkezinde galericilik faaliyeti yapan firmalar uyarıldı.


Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir dışına taşınma zorunluluğu bulunan ancak farklı isimler altında şehir merkezinde faaliyette bulunan ikinci el oto galerilerine yönelik uyarıların ardından bugün itibariyle yasal müeyyideler çerçevesinde cezai işlem uygulamaya yönelik denetimlere başlandığı bildirildi.


Belediyeden yapılan açıklamada, “Şehir içi trafiğin rahatlaması ve düzenlenmesi noktasında ilgili genelge çerçevesinde galerici esnafımız Güney Çevre Yolu üzerinde bulunun Oto Galericiler Sitesinde hizmet vermektedir. Ancak bazı firmalar farklı isimler altında şehir merkezinde faaliyette bulunmaktadır. Şehir merkezinde başka işler adı altında ruhsat alarak faaliyet gösteren ikinci el oto galerilerine yönelik Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gerekli denetimler yapılarak, uyarıda bulunulmuştur. 3 Mayıs 2020 tarihinden itibaren başlatılan denetimlerle farklı isimler altında şehir merkezinde faaliyette bulunan firmalara yönelik yasal müeyyideler doğrultusunda cezai işlem uygulanarak, mühürleme işlemi yapılacaktır”denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı