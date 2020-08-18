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Aktüel Elazığ'da kaybolan zihinsel engelliyi eğitimli köpek buldu
Aktüel

Elazığ'da kaybolan zihinsel engelliyi eğitimli köpek buldu

Yeniakit Publisher
2020-08-18 17:40:59 -
Elazığ'da kaybolan zihinsel engelliyi eğitimli köpek buldu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kaybolan zihinsel engelli adamı iz takip köpeği buldu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yolçatı köyünde yaşayan 54 yaşındaki zihinsel engelli İrfan Durak'tan sabah evden çıktıktan sonra bir daha haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine köye giden İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, iz takip köpeği yardımıyla arama çalışması başlattı. Yaklaşık 4 saat süren arama çalışması sonucu Durak, iz takip köpeği tarafından Işıklıyol köyü mevkisinde bulundu.

Engelli adam yapılan sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi. Evlatlarına kavuşan Durak ailesi sevinç gözyaşları ile jandarma ekiplerine teşekkür etti.







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