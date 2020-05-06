Elazığ'da kaybolan çocuk evinin yakınlarında uyurken bulundu
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da ailesinin jandarmaya kaybolduğunu bildirdiği 4 yaşındaki çocuk, evinin yakınlarında uyurken bulundu.
Alınan bilgiye göre, Akçakiraz Beldesi'nde kaybolan minik Berat Tekme'nin ailesi jandarmayı aradı.
Beldeye gelen Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaptıkları detaylı arama sonucu Tekme'yi evinin yakınlarında uyurken buldu.
Sağlık durumunun iyi olan Tekme, ailesine teslim edildi.
Çocuklarının bulunmasıyla büyük mutluluk yaşayan aile, jandarmaya teşekkür etti.