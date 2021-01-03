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Yerel Elazığ'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı
Yerel

Elazığ'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, kaçak kazı yaptığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 17:23:00 -
Elazığ'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçenin Doğanbayı Kümbet mevkisi sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda kaçak kazı yaptığı tespit edilen A.U, S.Ç. ve F.A. gözaltına alındı.

Haklarında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında soruşturma açılan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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