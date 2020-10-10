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Aktüel Elazığ'da jandarmadan drone destekli uygulama
Aktüel

Elazığ'da jandarmadan drone destekli uygulama

Yeniakit Publisher
2020-10-10 12:05:40 -
Elazığ'da jandarmadan drone destekli uygulama

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında drone destekli uygulama yaparak, vatandaşları salgına ve trafik kazalarına karşı uyardı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücülerin huzurlu ve kazasız seyahat etmesi amacıyla Elazığ-Keban kara yolunda uygulama yaptı.

Ekipler, uygulama esnasında durdurulan araçların sürücü ve yolcularına maske ile dezenfektan verirken, salgınla ilgili de bilgilendirme yaptı.

Jandarma ekipleri, emniyet kemerinin önemi ve aşırı hızın neden olduğu kazaların sonuçları hakkında da bilgilendirici broşür dağıttı.

Radar uygulamasıyla hız yapan sürücüler tespit edilerek, gerekli işlemler yapıldı. Sürücülerden trafik kurallarına uymaları istendi.


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