  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Elazığ'da iş yerinden cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-13 15:38:09 -
Elazığ'da iş yerinden cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir iş yerinden cep telefonu çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Gazi Caddesi Elliler Çarşısı'ndaki Onur Sekman'a ait iş yerinden vitrinde bulunan cep telefonunu alarak kaçan zanlı E.B. polisin yaptığı çalışmayla yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Elliler Çarşısı'ndaki iş yerine 12 Ağustos'ta gelen şüpheli, vitrindeki cep telefonunu alarak kaçmıştı. İş yeri sahibi Onur Sekman, güvenlik kamerası kayıtlarından cep telefonunun çalındığını fark edince durumu polise bildirmişti.

Güvenlik kamerası kayıtlarında iş yerine gelen şüphelinin vitrindeki cep telefonunu alarak kaçtığı görülmüştü.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın fiyatları için çılgın tahmin
Ekonomi

Altın fiyatları için çılgın tahmin

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altının ons fiyatının 2 bin 300 dolara kadar çıkma ihtimalinin bulunduğunu, bunun da Türkiye'de ..
Türk düşmanı Macron Türkiye'ye gözdağı vermeye kalktı
Dünya

Türk düşmanı Macron Türkiye'ye gözdağı vermeye kalktı

Doğu Akdiniz'de Yunanistan ile iş tutan Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Doğu Akdeniz'de Fransız askeri varlığını güçlendireceğini a..
Putin ve Aliyev, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumu görüştü
Dünya

Putin ve Aliyev, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı