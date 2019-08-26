Elazığ’da ‘İpekböceği yetiştiriciliği’ için önemli araştırma

Bir yol haritası çıkardıklarını belirten Elazığ TSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşegül Metin, “Komite üyelerimiz, 5 yıl gibi kısa vadede en az 400 kutu ipek böceğinin yetiştirilebileceğini ve 14 bin 400 yüz kilogram koza hasadının yapılabileceğini ön görmüştür. Bahsedilen bu rakam ülkemiz yaş koza üretiminin yarısı kadardır" dedi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO)Başkanlığı bünyesinde Kadın Girişimciler Kuruluİpek böceği Yetiştiriciliği İcra Komitesi, kentte ipek böceği yetiştiriciliğinin ve ipekli dokumaların yeniden hayata geçirilmesi projesi kapsamında araştırma yapıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda 5 yıl içerisinde 400 yüz kutu ipek böceğinin yetiştirilebileceğini ve 14 bin 400 kilogram koza hasadının yapılabileceği belirlendi. Elazığ TSO Konferans Salonu’nda Kurul Başkanı Ayşegül Metin ile İpek böceği Yetiştiriciliği İcra Komitesi Başkanı Öğretim Üyesi Mustafa Yüce’nin de katılımıyla bilgi verildi.

Çalışmaları anlatan odanın Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşegül Metin, “Elazığ’da İpek böceği yetiştiriciliğinin ve ipekli dokumaların yeniden hayata geçirilmesi projesi’ adı altında bir yol haritası ortaya çıkarılmıştır. Komite üyeleri ilimizde 5 yıl gibi kısa vadede en az 400 kutu ipek böceğinin yetiştirilebileceğini ve 14 bin 400 yüz kilogram koza hasadının yapılabileceğini ön görmüştür. Bahsedilen bu rakam ülkemiz yaş koza üretiminin yarısı kadardır. Tüm dünyada ve ülkemizde ipekli ürünlere olan talep hızla artmakta ve koza üretimi artan bu ihtiyacım çok altında kalmaktadır. İlimizde tekstil sanayi konusunda hızlı ilerlemeler gerçekleştirmektedir” şeklinde konuştu.

Hedefte, çelik yelek üretimine ham madde sağlamak da var

Elazığlı girişimcilerin müracaatlarını beklediklerini belirten Metin, “Komitemiz üyeleri ilimizdeki tekstil fabrikalarının ipek elyafı ihtiyaçlarını ilimizin çiftçilerinin elinden sağlanmasını hedeflemektedir. Ayrıca komitemiz markalaşmış Elazığ halısının dokuma iplerine belirli oranlarda ipek ilave etmek suretiyle yeni ürünler ve pazarlar oluşturma çabasındadır. Hedeflerimiz arasında savunma sanayi ürünlerinden ‘çelik yelek’ ve ‘paraşüt ipi’ üretimine ham madde sağlamakta yer almaktadır. Komitemiz, ipek böceği yetiştiriciliği yapmak isteyen tüm Elazığlı girişimcilerin müracaatlarını beklemektedir. Müracaat eden girişimcilerin mevcut kaynakları komitemizin üyeleri tarafından titizlikle değerlendirilecek ve ipek böceği yetiştirebilmek için destek sağlanmaya çalışılacaktır. Girişimcilerin ipek böceği yetiştiriciliği yapacakları alanları tanımlayan, kimlik ve iletişim bilgilerini içeren bir dilekçe ile Elazığ TSO binasında faaliyet gösteren İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu’na ve Tarım İl Müdürlüğü Koordinasyon Şube Müdürlüğüne müracaatları yeterli olacaktır” diye bilgi verdi.