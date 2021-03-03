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Yerel Elazığ'da Harmantepe köyü bir vaka nedeniyle karantinaya alındı
Yerel

Elazığ'da Harmantepe köyü bir vaka nedeniyle karantinaya alındı

Elazığ'ın 140 haneli Harmantepe köyü, bir kişide çıkan koronavirüs nedeniyle giriş çıkışlara kapatılarak karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 22:21:00 -
Elazığ'da Harmantepe köyü bir vaka nedeniyle karantinaya alındı

Elazığ'da bir köy korona virüs testi pozitif çıkan bir kişi nedeniyle karantinaya alındı.

140 haneli köy karantinaya alındı

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Harmantepe köyünde bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, mutasyonlu virüs olma ihtimali nedeniyle halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla 140 haneli köyün karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Kararın ardından köyün giriş çıkışları kapatılarak karantina süreci başlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü bağlı filyasyon ekipleri de köye giderek tarama yapmaya başladı. Orta risk grubunda yer alan kentte yeni normalleşme süreci kapsamında vaka sayısının daha fazla düşürülmesi için valilik kararıyla her türlü tedbirin alınmaya devam edeceği bildirildi.

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