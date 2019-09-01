Elazığ’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı Elazığ’da iki aracın karıştığı kazada5 kişi yaralandı.

Elazığ’da iki aracın karıştığı kazada5 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolunun 15’inci kilometresinde kuyulu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.D. idaresindeki 23 BS 002 plakalı hafif ticari araç ile S.A. yönetimindeki 23 AAE 820 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kazayıgörenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Polis olay yerinde inceleme yaptı.

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