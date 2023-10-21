Elazığ'da “Gazze’ye selam Siyonist İsrail'e lanet” mitingi

Elazığ da yatsı namazından sonra Gazze’de şehit olan Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Ardından Elazığ'ın en işlek caddesi olan Gazi caddesinde binlerce Müslüman tekbir eşliğinde yürüyüş yaptı.

Müslümanlar 'Hamasa selam, direnişe selam,Elazığ’dan Kudüs'e canımız feda, Muhammedi’n ordusu kafirlerin korkusu, cenk Cihad şehadet, Kahrolsun İsrail, Kahrolsun Amerika” sloganları atılarak cumhuriyet meydanına geçildi.

Ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İsraili zulmünü telin eden konuşmalar yapıldı. Gösteriye İHH, Ab-ı Hayat, Özgür-Der, Mustazafder, davet kardeşlik vakfı, Elimder katkı sağladılar.

Elimder Başkanı Emrah Seçer günün anlamına uygun olarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Emrah Seçer, “Her Firavunun karşısına bir Musa çıktığı gibi. Bugün firavunun karşısında Hz. Musa’nın mesajıyla donanmış olarak Hamas vardır, Müslümanların izettini korumaktadır” dedi.

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Şiddetli yağmur yağmasına rağmen Elazığlı Müslümanlar alanı terk etmeden dua ederek etkinliği nihayete erdirdiler.