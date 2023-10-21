  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kahire'de Gazze Barış Zirvesi başladı! İlk görüşme gerçekleşti

Bunlar bir de suret-i haktan görünüyor! Utanmaz adamlar sizi! Siz kime hizmet ediyorsunuz

İlan ile gerçek arasında fark büyük! Fiyatlar en çok bu araçlarda düştü

Nedim Şener yine yaptı yapacağını! Böyle yalan görülmedi! Adamlar resmen madara oldu

ABD'nin istifa eden yetkilisinden olay İsrail itirafları! Sistem işlemiyor

Bunu ancak senin yavşak Youtube izleyicilerin ve işinin gücünün siyonist parmaklar tarafından bozulacağından korkan arkadaşların yutar! Bunlar tam bir şabalak

Alçak siyonistleri çıldırtan görüntüler! Müslümanlar her şeye rağmen ezanı susturmuyor

Fatih Altaylı'dan skandal “Filistin” ve “milli yas” çıkışı! O sözleri duyan, “Yuh artık be” dedi

Haftayı bu veriler belirleyecek. Altın fiyatları "gözlem altında"

Kiralarda milyonları ilgilendiren flaş gelişme! Duyuruldu! O karar artık geçersiz
Aktüel Elazığ'da “Gazze’ye selam Siyonist İsrail'e lanet” mitingi
Aktüel

Elazığ'da “Gazze’ye selam Siyonist İsrail'e lanet” mitingi

Yeniakit Publisher
2023-10-21 16:36:00 -
Elazığ'da "Gazze’ye selam Siyonist İsrail'e lanet" mitingi

Elazığ da yatsı namazından sonra Gazze’de şehit olan Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı Kılınırken ardından da miting düzenlendi.

Elazığ da yatsı namazından sonra Gazze’de şehit olan Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Ardından Elazığ'ın en işlek caddesi olan Gazi caddesinde binlerce Müslüman tekbir eşliğinde yürüyüş yaptı.

Müslümanlar 'Hamasa selam, direnişe selam,Elazığ’dan Kudüs'e canımız feda, Muhammedi’n ordusu kafirlerin korkusu, cenk Cihad şehadet, Kahrolsun İsrail, Kahrolsun Amerika” sloganları atılarak cumhuriyet meydanına geçildi.

Ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İsraili zulmünü telin eden konuşmalar yapıldı. Gösteriye İHH, Ab-ı Hayat, Özgür-Der, Mustazafder, davet kardeşlik vakfı, Elimder katkı sağladılar.

Elimder Başkanı Emrah Seçer günün anlamına uygun olarak bir konuşma gerçekleştirdi.
Emrah Seçer, “Her Firavunun karşısına bir Musa çıktığı gibi. Bugün firavunun karşısında Hz. Musa’nın mesajıyla donanmış olarak Hamas vardır, Müslümanların izettini korumaktadır” dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şiddetli yağmur yağmasına rağmen Elazığlı Müslümanlar alanı terk etmeden dua ederek etkinliği nihayete erdirdiler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23