Elazığ'da feci kaza! Otomobil sürüye çarptı

Elazığ'ın Keban ilçesinde, otomobilin çarptığı 32 koyun ve keçi telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Mikail Şimşek (40) yönetimindeki 20 DJ 538 plakalı otomobil, Keban-Elazığ Karayolu'ndaki Aşağıçakmak köyü istikametindeyken, yolun karşısına geçirilmeye çalışılan koyun ve keçilerden oluşan sürüye çarptı.

Kazada 32 koyun ve keçi telef oldu.

Sürüdeki bazı koyun ve keçiler ise kazanın ardından kayboldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.