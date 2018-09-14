THY - TR Çıkışlı Mauritius
0553 313 94 23

Elazığ'da feci kaza! Otomobil sürüye çarptı

Elazığ'ın Keban ilçesindeki Aşağıçakmak köyü istikametinde, bir otomobilin çarpması sonucu 32 küçükbaş telef oldu.

14 Eylül 2018 Cuma 22:57
Elazığ'da feci kaza! Otomobil sürüye çarptı

Elazığ'ın Keban ilçesinde, otomobilin çarptığı 32 koyun ve keçi telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Mikail Şimşek (40) yönetimindeki 20 DJ 538 plakalı otomobil, Keban-Elazığ Karayolu'ndaki Aşağıçakmak köyü istikametindeyken, yolun karşısına geçirilmeye çalışılan koyun ve keçilerden oluşan sürüye çarptı.

Kazada 32 koyun ve keçi telef oldu.

Sürüdeki bazı koyun ve keçiler ise kazanın ardından kayboldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 22:57
  1. Elazığ
  2. trafik kazası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Paketlenen teröristlerle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
    1. Paketlenen teröristlerle ilgili..
    2. Sağlık Bakanlığından 'Alaattin Çakıcı'..
    3. Ordu'yu dolu vurdu! Araçlar zarar gördü
    4. Cimbom'dan gol şov! Aslan Paşa'nın..
    5. İdlib halkından saldırılara tepki:..
    6. Yürüyen döviz bürosu! Dilencinin..
    7. Elazığ'da feci kaza! Otomobil sürüye..
    8. John Kerry'den Trump açıklaması:..
    9. PKK'lı terörist sahte kimlikle yakalandı
    10. PKK'ya bir darbe daha! O isim de..
    11. Meteoroloji'den iki il için uyarı!
    12. Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu
    13. Kritik isimden finansal kriz itirafı!
    14. Devlet Bahçeli'den Alaattin Çakıcı..
    15. Kilisede gerilim tırmanıyor! Ayrılma..
    16. 12 Dev Adam Karadağ'ı yendi!
    17. 20 yıllık savaş sona erdi! Barış..
    18. Galatasaray'ın rakibi derbide puanı..
    19. Rusya'dan Türkiye ve İdlib mesajı
    20. Terör örgütü PKK zanlısı sahte..
    Anayasa mahkemesi 'Ayasofya' kararını açıkladı
    Anayasa mahkemesi 'Ayasofya' kararını açıkladı
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    ABD, saldırı başlattı… Hedefinde bu ikisi var!
    ABD, saldırı başlattı… Hedefinde bu ikisi var!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2018
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    Mescidi mağazaya çevirdiler
    Mescidi mağazaya çevirdiler