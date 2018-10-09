Elazığ'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Gözeli köyünde minibüs devrildi. Meydana gelen kazada 26 göçmen yaralandı.09 Ekim 2018 Salı 12:03
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde devrilen minibüsteki Afganistan uyruklu 5'i çocuk 26 düzensiz göçmen yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Afganistan uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 FV 1078 plakalı minibüs Sivrice ilçesinin Gözeli köyü Yedipınar mevkisinde devrildi.
Kazada minibüsteki Afganistan uyruklu 5'i çocuk 26 düzensiz göçmen yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından kaçan minibüs sürücüsünün yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Öte yandan düzensiz göçmenlerin İstanbul'a gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.
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