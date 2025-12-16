  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türkiye bir doktor kaybetti sözü tarih oldu! Türkiye bir doktor kaybetmedi, giden 412 hekimden 249’u geri döndü

Türk Dünyası için yeni dönem! AK Parti'den 198 sayfalık vizyon

Diyanet’ten Küresel Uyarı: Modern sapmalar insanlığı çıkmaza sürüklüyor

Sakarya'da DEAŞ operasyonu! Irak uyruklu şüpheli tutuklandı

Başkan Erdoğan'dan flaş sözler: Nefret siyasetine prim vermeyiz

Pozitif çıktı: Mehmet Akif Ersoy işte şimdi yandı

Küresel elektrikli araçlar krizi beraberinde getirdi: Dünyada lider olan Volkswagen Polo gibi devler şokta

Saadet lideri Arıkan'dan olay açıklama: Cumhurbaşkanı ile görüştük! Cumhur ittifakına katılabiliriz

Güllü cinayetinde tek tanığın ifadesi ortaya çıktı: Suçu bana atmasından korktum!

Sınır kapılarından biri PKK’nın kontrolündeydi! Suriye ile Irak arasında önemli anlaşma
Yerel Elazığ'da fabrikada çıkan yangında 16 işçi dumandan etkilendi
Yerel

Elazığ'da fabrikada çıkan yangında 16 işçi dumandan etkilendi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Elazığ'da fabrikada çıkan yangında 16 işçi dumandan etkilendi

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde ısı yalıtım malzemeleri üreten bir fabrikada çıkan yangın, büyük panik yarattı. İşçilerin yangın tüpleriyle yaptığı ilk müdahalenin ardından itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Olayda 16 işçi dumandan etkilendi, durumu ağır olan işçi olmadığı belirtilirken, bir itfaiye eri de yaralandı.

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan ve ısı yalıtım malzemeleri üreten bir fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın üretim malzemelerinin yanıcı olması nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

16 İŞÇİ DUMANDAN ZEHİRLENDİ

Fabrika çalışanları, yangın söndürme tüpleriyle alevlere hızla müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin zamanında ve yoğun çalışması sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ancak facianın eşiğinden dönülen olayda, fabrikada çalışan 16 işçi yoğun dumandan etkilenerek zehirlenme tehlikesi geçirdi. Ayrıca yangına müdahale eden bir itfaiye eri de elinden yaralandı. Dumandan etkilenen işçiler ile yaralı itfaiye erine olay yerinde bulunan ambulansta hemen müdahale edildi.

Yangın sonucu fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine dair detaylı inceleme başlatıldı.

Sultangazi’de can pazarına dönen yangın: Alevlerden kaçarken 5 katlı binadan aşağı düştü
Sultangazi’de can pazarına dönen yangın: Alevlerden kaçarken 5 katlı binadan aşağı düştü

Yaşam

Sultangazi’de can pazarına dönen yangın: Alevlerden kaçarken 5 katlı binadan aşağı düştü

Nalbur dükkanında yangın
Nalbur dükkanında yangın

Yerel

Nalbur dükkanında yangın

Sarıyer Yeniköy’de iş yerinde yangın!
Sarıyer Yeniköy’de iş yerinde yangın!

Gündem

Sarıyer Yeniköy’de iş yerinde yangın!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23