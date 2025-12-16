Elazığ'da fabrikada çıkan yangında 16 işçi dumandan etkilendi

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan ve ısı yalıtım malzemeleri üreten bir fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın üretim malzemelerinin yanıcı olması nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

16 İŞÇİ DUMANDAN ZEHİRLENDİ

Fabrika çalışanları, yangın söndürme tüpleriyle alevlere hızla müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin zamanında ve yoğun çalışması sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ancak facianın eşiğinden dönülen olayda, fabrikada çalışan 16 işçi yoğun dumandan etkilenerek zehirlenme tehlikesi geçirdi. Ayrıca yangına müdahale eden bir itfaiye eri de elinden yaralandı. Dumandan etkilenen işçiler ile yaralı itfaiye erine olay yerinde bulunan ambulansta hemen müdahale edildi.

Yangın sonucu fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine dair detaylı inceleme başlatıldı.