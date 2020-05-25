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Aktüel

Elazığ'da etkili olan dolu ve şiddetli rüzgar tarım alanlarına zarar verdi

Yeniakit Publisher
2020-05-25 17:24:58 -
Elazığ'da etkili olan dolu ve şiddetli rüzgar tarım alanlarına zarar verdi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Arıcak ilçesinde etkili olan dolu ve şiddetli rüzgar nedeniyle ekili alanlar zarar gördü.

İlçeye aralıklarla düşen sağanağın ardından etkili olan dolu ve şiddetli rüzgar, yaklaşık 200 dönüm ekili tarım arazisi ile bağ ve bahçede zarara yol açtı.

Ayrıca şiddetli rüzgarın etkisiyle 10 evin çatısındaki saclar uçtu.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri zarar gören ekili alanlarda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Şenol Öztürk, ekili alanları ve evleri zarar gören vatandaşlarla telefonla görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti, konunun takipçisi olduklarını bildirdi.

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