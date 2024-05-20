Elazığ'da deprem! Valilikten açıklama geldi
Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremi AFAD duyurdu.
Sarsıntı saat 15:28'de kaydedildi. Depremin yerin 4,5 km derinliğinde meydana geldiği aktarıldı.
Elazığ Valiliği: Hasar ihbarı yapılmamıştır!
Elazığ Valiliği tarafından depreme ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:
“AFAD’dan alınan bilgiye göre; Sivrice ilçesinde 20/05/2024 tarihinde saat 15:28’de 4.0 (ML) büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında saat 15:41 itibariyle ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir”
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