  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Naci Görür en çok endişe ettiği bölgeyi açıkladı! Ne İstanbul ne Yalova ne de Bursa...

Süper Kupa’da yapamadığını gelip bir anda yaptı! Ali Koç fena yandı…

Durum çok ciddi! Onlar Toros görünümlü şahin değil, Müslüman görünümlü Siyonistler. Onlar Türkiye’nin her yerindeler

Reisi'nin öldüğü helikopterin enkazını buldu! Bayraktar'dan Akıncı İHA paylaşımı

Ayhan Bora Kaplan soruşturması Kılıçdaroğlu’na uzandı!

Rusya'dan Bayraktar TB2 SİHA'lara karşı beklenmedik hamle! Sır gibi sakladıkları proje ortaya çıktı

Sadece Reisi değil… Kazada kimler öldü kimler!

Kirada yüzde 25 sınırına ilişkin Bakan Şimşek'ten açıklama

İspanyollar şaşkın: Türkiye bize rakip olacak! Çinliler saldırmaya başladı

Halk TV İran Cumhurbaşkanı'nın ölümüne böyle sevindi
Gündem Elazığ'da deprem! Valilikten açıklama geldi
Gündem

Elazığ'da deprem! Valilikten açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2024-05-20 16:46:00 - 2024-05-20 16:52:31
Elazığ'da deprem! Valilikten açıklama geldi

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremi AFAD duyurdu.

Sarsıntı saat 15:28'de kaydedildi. Depremin yerin 4,5 km derinliğinde meydana geldiği aktarıldı.

Elazığ Valiliği: Hasar ihbarı yapılmamıştır!

Elazığ Valiliği tarafından depreme ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

“AFAD’dan alınan bilgiye göre; Sivrice ilçesinde 20/05/2024 tarihinde saat 15:28’de 4.0 (ML) büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında saat 15:41 itibariyle ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23