Elazığ'da deprem konutları için kura çekildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremde yıkılan Dilek ve Petek sitesinde yeniden yapılan 179 konut için kura çekildi.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunda, yıkılan veya ağır hasar gören evlerin yerine yapılması planlanan yaklaşık 20 bin konuttan inşasına başlanan 17 bin 800 konut hızla yükseliyor.

Bu kapsamda, Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek ve Petek sitesinde yapımı tamamlanan 179 konut için kura çekimi Elazığ İl Özel İdaresi toplantı salonunda yapıldı.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, buradaki konuşmasında, depremin ardından yaraların sarılması için başlatılan çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Depremde, Dilek ve Petek sitesindeki binaların yıkıldığını belirten Yırık, şunları kaydetti:

"O günden itibaren devletimiz hızlı bir şekilde, aynı günden aynı saatlerden başlamak üzere depremzedelerin mağduriyetlerini gidermek amacıyla hızlı bir çalışmaya girişti. Bu çalışma neticesinde bir ay sonra Dilek ve Petek sitesinin ihalesini yapmak üzere 179 konutu devletimiz hazır hale getirdi. Bugün de vatandaşlarımızın hak sahibi olduğu konutların kura çekimini yapıyoruz. İnşallah devletimizin göstermiş olduğu bu kolaylıkla birlikte vatandaşlarımız uygun şartlarda ödeme imkanlarıyla yeni konutlarına kavuşacaklar. Yeni konutlarımız vatandaşlarımıza hayırlı olsun"