Elazığ'da Demirpolat bahçesini 50-200 yıllık tarım aletleriyle açık hava müzesine çevirdi

Elazığ'ın merkez Beyyurdu Küme Evleri'nde oturan Naci Demirpolat, 2004 yılında inşa ettiği müstakil evinin bahçesini, 50 ila 200 yıllık tarım aletleri ve etnografik objelerin sergilendiği bir açık hava müzesine dönüştürdü.

Eski eşyalara ve geleneksel üretim araçlarına duyduğu merakla işe koyulan Demirpolat, bölgede geçmişte kullanılan tarım aletleriyle ev eşyalarını bahçesinde toplamaya başladı. Topladığını öğrenen yakın çevresi, akrabaları ve mahalle sakinleri de ellerindeki tarihi objeleri teslim ederek koleksiyonun büyümesine katkı sağladı.

Demirpolat, sürecin nasıl geliştiğini şöyle anlattı: "Birkaç parça bulduktan sonra böyle yavaş yavaş millet de, tanıdıklar da, akrabalar da topladığımı öğrenince herkes elindeki eşyalardan gelip götürmemi istediler." Parça sayısı arttıkça bahçede otantik bir ortam oluştuğunu söyleyen Demirpolat, "Yeni gelen nesle eski kültürün aktarılması yapılsın diye hep hayal ederdim" dedi.

Çeyiz sandığı yaklaşık 150 yıllık, ahşap kürek 100 yılı aşkın

Sergide yaklaşık 150 yıllık bir çeyiz sandığı, 100 yılı aşkın süredir korunan ahşap kürek ve deri el işçiliğiyle yapılmış, "anadotu" olarak bilinen saman yabası öne çıkan parçalar arasında yer alıyor. Küreği amcasının verdiğini, yabayı ise Şüşnaz Köyü'nden eniştesinin babasının kendi elleriyle deriden yaptığını aktaran Demirpolat, en yeni parçanın bile en az 50 yıl civarında olduğunu, en eskisinin 200 yıla kadar çıktığını ifade etti. Ahşap tekerlekler, yabalar, sandıklar ve toprak küpler de bahçede koruma altına alınan objeler arasında bulunuyor.

Teknolojinin gelişmediği dönemlerde el emeğiyle kullanılan ve günümüzde işlevini yitiren bu gereçler için Demirpolat, "Artık günümüzde bu eşyaların kullanılması imkansız hale geldi. Ben de bunu evimin bahçesinde sergiliyorum" ifadelerini kullandı. Eskiden insanların bütün işlerini el aletleriyle yürüttüğünü, tarımı elle yapıp geçimlerini sağladığını, hatta ekonomiye katkı sunduklarını dile getirdi.

Bahçe vatandaşlardan da ilgi görüyor. Demirpolat, hiç tanımadığı kişilerin sosyal medyada bahçeye ilgi gösterdiğini, gelip çekmek istediklerini söyledi. Misafirleriyle bahçede oturup sohbet ettiklerini anlatan Demirpolat, "Hem de eskiyi yad etmiş oluyoruz" diyerek bu ortamdan mutluluk duyduğunu belirtti.

Sergi alanını zenginleştirmek amacıyla tarihi nitelikteki eşyaları toplamaya devam eden Demirpolat, koleksiyonun zenginleşmesini ve tür sayısının artmasını istediklerini kaydetti: "Tanıdıklarımız, çevremizde elinde olan varsa, buradan da duyuralım istedik."