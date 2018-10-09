Elazığ'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yapılan operasyonda 7 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.09 Ekim 2018 Salı 13:17
Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4'ü Suriye, 3'ü Irak uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 4'ü Suriye, 3'ü Irak uyruklu 7 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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