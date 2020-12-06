Elazığ'da "Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma" polisleri aç kalan sokak hayvanlarını besledi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polisleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında aç kalan sokak hayvanlarına yiyecek verdi.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında, tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da uygulanan ve pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polisleri, sokak hayvanlarının yoğun olduğu alanlara giderek hayvanlara mama verdi.

Kentin farklı noktalarında sokak hayvanlarına yiyecek bırakan ekiplerin kısıtlamada aç kalan hayvanları doyurmaları hayvanseverler tarafından takdirle karşılandı.

Lütfiye Pirinç, herkesin hayvanlara karşı duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Kısıtlama sürecinde polislerin yaptığı bu etkinliğin çok önemli olduğunu kaydeden Pirinç, şunları söyledi:

"Hayvanlara karşı duyarlı olalım. Bugün yapılan uygulama çok güzel oldu. Ekipler buraya gelip hayvanlara ilgi gösterip sevdiler. Kendi elleri ile hayvanları beslediler. Bu hayvanların yiyeceğe ve sevgiye ihtiyacı var. Elimde imkan olsa daha çok yardım edeceğim. Bir hayvana işkence edildiği zaman ben aklımı kaçırıyorum evde dayanamıyorum."

Kısıtlama sona erene kadar ekiplerin, belirli noktalarda ve gördükleri sokak hayvanlarını beslemeye devam edeceği bildirildi.