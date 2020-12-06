  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Elazığ'da "Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma" polisleri aç kalan sokak hayvanlarını besledi
Aktüel

Elazığ'da "Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma" polisleri aç kalan sokak hayvanlarını besledi

Yeniakit Publisher
2020-12-06 15:43:30 -
Elazığ'da "Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma" polisleri aç kalan sokak hayvanlarını besledi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polisleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında aç kalan sokak hayvanlarına yiyecek verdi.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında, tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da uygulanan ve pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polisleri, sokak hayvanlarının yoğun olduğu alanlara giderek hayvanlara mama verdi.

Kentin farklı noktalarında sokak hayvanlarına yiyecek bırakan ekiplerin kısıtlamada aç kalan hayvanları doyurmaları hayvanseverler tarafından takdirle karşılandı.

Lütfiye Pirinç, herkesin hayvanlara karşı duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Kısıtlama sürecinde polislerin yaptığı bu etkinliğin çok önemli olduğunu kaydeden Pirinç, şunları söyledi:

"Hayvanlara karşı duyarlı olalım. Bugün yapılan uygulama çok güzel oldu. Ekipler buraya gelip hayvanlara ilgi gösterip sevdiler. Kendi elleri ile hayvanları beslediler. Bu hayvanların yiyeceğe ve sevgiye ihtiyacı var. Elimde imkan olsa daha çok yardım edeceğim. Bir hayvana işkence edildiği zaman ben aklımı kaçırıyorum evde dayanamıyorum."

Kısıtlama sona erene kadar ekiplerin, belirli noktalarda ve gördükleri sokak hayvanlarını beslemeye devam edeceği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğu Perinçek'in ABD analizindeki sözleri olay oldu: Biraz kapasana kamerayı
Gündem

Doğu Perinçek'in ABD analizindeki sözleri olay oldu: Biraz kapasana kamerayı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Youtube kanalı için verdiği röportajında kullandığı ifadeler sosyal medyayı salladı. Perinçek'in A..
O oyuncu metrobüs durağında karakolluk oldu!
Gündem

O oyuncu metrobüs durağında karakolluk oldu! "Ben halkın sanatçısıyım, seni işinden ederim"

Metrobüse binerken bagajıyla turnikesiz bölümden geçen oyuncu Selahattin Taşdöğen, güvenlik görevlilerince durduruldu. Maskesini indiren oyu..
Edirne'de başörtülü genç kadına 28 Şubat zihniyetini aratmayan iğrenç ifadeler...
Gündem

Edirne'de başörtülü genç kadına 28 Şubat zihniyetini aratmayan iğrenç ifadeler...

Edirne'de 24 yaşındaki Gülsüm Şişli, yolda giderken Raşit Özdemir isimli bir saldırgan tarafından başörtüsü üzerinden saldırıya uğradı. Şişl..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay