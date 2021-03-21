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Yerel Elazığ'da çalıp başka şehirde yakalandılar
Yerel

Elazığ'da çalıp başka şehirde yakalandılar

Elazığ’da hırsızlık yapıp Diyarbakır’da yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 16:25:00 -
Elazığ'da çalıp başka şehirde yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, Elazığ'da merkeze bağlı Yemişlik bölgesinde bir iş yerine ait yüklü miktarda çeşitli malzemeler çalındı. Hırsızlık olay aydınlatmak ve şüphelilerin yakalanabilmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından JASAT görevlendirildi.

Timlerin yaptığı çalışmada hırsızlık olayını Diyarbakır’dan araç ile gelen M.T. (29) A.Ç. (31) ve H.Ç.’nin (19) gerçekleştirdiği tespit edildi. Diyarbakır’da adresleri de tespit edilen şüphelilerin yakalanması için timler operasyon yaptı. Operasyonda 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli getirildikleri Elazığ’da, jandarma tarafından ifadesinin alınmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden H.Ç. ile M.T. tutuklanırken, diğer şahıs tutuksuz olarak yargılanmak üzere serbest kaldı.

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