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Ekonomi Elazığ'da beyaz petrol heyecanı! Tüm kent nefesini tuttu
Ekonomi

Elazığ'da beyaz petrol heyecanı! Tüm kent nefesini tuttu

Yeniakit Publisher
2024-04-09 08:23:00 - 2024-04-09 08:28:40
Elazığ'da beyaz petrol heyecanı! Tüm kent nefesini tuttu

Elazığ'da beyaz petrol olarak bilinen jeotermal kaynak aranacak. Kentte sekiz adet kuyunun açılması bekleniyor.

Mir Yıldız Mühendislik şirketi, Elazığ’da jeotermal kaynak arayacak. Şirket bu amaçla 8 adet jeotermal sondaj kuyusu açacak.

Elazığ İli, Merkez İlçesi, Harmantepe Köyü sınırları içindeki 23- 2024-02 (ER:3485640) ruhsat numaralı sahada Mir Yıldız Mühendislik şirketi tarafından jeotermal kaynak arama faaliyeti planlanıyor. 6,5 milyon TL değerindeki proje kapsamında arama ruhsatlı saha içerisinde 8 adet arama amaçlı sondaj lokasyonu belirlendi. Jeotermal kaynak arama çalışmaları için proje alanında yüzeyden yeraltına doğru sondaj makinesi ile 1.000 ± 150 m derinliğinde olmak üzere 8 adet kuyu açılacak.

Herhangi bir sondaj lokasyonunda arama faaliyeti tamamlanmadan diğer sondaj lokasyonuna geçilmeyecek. Açılacak kuyular, tespit ve arama amaçlı olup arama sondajlarında karotlar alınıp jeofizik kuyu logu ölçümü yapılacak. Bu çalışmalar sonrasında elde edilen sondaj verileri ile jeotermal kaynağın özellik ve rezervine ilişkin durum tespiti yapılacak. Elde edilen kaynak veriler esas alınarak ileriki dönemlerde jeotermal kaynağın kullanılması için ruhsat sahası içerisinde sondaj kuyularının açılması planlanıyor. 

Kaynak: Enerji Günlüğü

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