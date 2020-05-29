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Aktüel

Elazığ'da av tüfeğiyle oynayan çocuk kardeşini vurdu

Yeniakit Publisher
2020-05-29 20:28:06 -
Elazığ'da av tüfeğiyle oynayan çocuk kardeşini vurdu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Arıcak ilçesinde 11 yaşındaki çocuğun av tüfeğiyle oynarken vurduğu 7 yaşındaki kardeşi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Üçocak beldesine bağlı Ziyaret Mahallesi yaylasında yaşayan Aziz A. (11) ile kardeşi Enes A, kaldıkları çadırda babalarına ait av tüfeğiyle oynamaya başladı.

Aziz A'nın elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu kardeşi Enes A. başından ağır yaralandı.

Hayvan otlatmaya giden çocukların anne ve babası tüfek sesini duyarak çadıra geldi ve durumu jandarma ile sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Enes A'nın cesedi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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