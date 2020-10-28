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Aktüel Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan 15 kişi tutuklandı
Aktüel

Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan 15 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 11:02:21 -
Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan 15 kişi tutuklandı
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 96 kişiden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, suçun önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanması amacıyla son bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 57'si aranan olmak üzere 96 kişiyi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 15'ü tutuklandı, 81'i serbest bırakıldı.

Uygulamalarda, kayıp olarak aranan 7 kişi de bulunarak, ailelerine teslim edildi.

Yapılan aramalarda biri kurusıkı ve ikisi ruhsatsız 3 tabanca, 31 uyuşturucu hap, 21 gram toz esrar ve 5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ayrıca 4 kişi hakkında fuhuş yapmaktan, 3 kişi hakkında da kumar oynamaktan yasal işlem yapıldı.
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