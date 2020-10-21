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Aktüel Elazığ'da asayiş uygulamalarında 66 kişi yakalandı
Aktüel

Elazığ'da asayiş uygulamalarında 66 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 11:41:49 -
Elazığ'da asayiş uygulamalarında 66 kişi yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da polisin düzenlediği asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 66 kişiden 17'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kentte önleyici tedbirler dahilinde suç işlenmesinin önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve yakalanması amacıyla genel asayiş uygulaması yaptı.

Bir haftada yapılan uygulamalarda 34'ü aranan 32'si ise meydana gelen olayların şüphelisi olmak üzere 66 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 21 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kayıp olarak aranan 7 kişi bulunarak ailelerine teslim edildi.

Uygulamada 3 ruhsatsız tabanca ile kurusıkı tabanca ve 25 gram metamfetamin de ele geçirildi.

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