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Sağlık Elazığ’da asansör boşluğuna düşen genç yaralı kurtarıldı
Sağlık

Elazığ’da asansör boşluğuna düşen genç yaralı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
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Elazığ’da asansör boşluğuna düşen şahıs, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Güneykent Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki İ.Ç., asansör boşluğuna düşerek yaralandı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar yaralıyı kendi çabalarıyla kurtaramayınca durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımıyla aşağı inerek düşen şahsı bulunduğu yerden kurtardı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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