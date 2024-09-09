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Yerel Elazığ’da ambulans şarampole devrildi: 3 yaralı
Yerel

Elazığ’da ambulans şarampole devrildi: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-09-09 02:12:00 -
Elazığ’da ambulans şarampole devrildi: 3 yaralı

Elazığ’da ambulansın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 sağlık çalışanı yaralandı.

Kaza, Elazığ-Malatya Karayolu 25’inci kilometresi Yalındamlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans, şarampole devrildi. Kazada 3 sağlık çalışanı yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık çalışanları, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İHA

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