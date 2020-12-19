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Aktüel Elazığ'da ağabeyini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
Aktüel

Elazığ'da ağabeyini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-19 15:11:51 -
Elazığ'da ağabeyini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da ağabeyini silahla yaralayan ve gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre Rızaiye Mahallesi Kubbeli Cami Sokak’ta ağabey Ş.B. ile kardeşi B.B. arasında henüz belirlemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, B.B. tabancayla ağabeyi Ş.B'yi vurdu.

Yaralanan ağabey, 112 Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.


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