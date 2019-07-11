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Elazığ’da 38 üreticiye 5 milyon 460 bin TL destek

Elazığ’da ahır ve ağıl yapımı ile koç alımı kapsamında 38 üreticiye 5 milyon 460 bin TL hibe desteği verileceği bildirildi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:23
Elazığ’da 38 üreticiye 5 milyon 460 bin TL destek

Elazığ’da ahır ve ağıl yapımı ile koç alımı kapsamında 38 üreticiye 5 milyon 460 bin TL hibe desteği verileceği bildirildi.


Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Doğu Anadolu Projesi(DAP) kapsamında Elazığ’da 35 ahır ve ağıl ile 3 adet koç olmak üzere 38 üreticiye hibe desteği verileceği açıklandı.Toplam destek miktarının ise 5 milyon 460 bin TL olduğu aktarıldı.


Öteyandan bugüne kadar172 adet ahır ve ağıl yapımı, 40 adet düve alımı, 326 adet koç ve 264 adet boğa alımıyla toplamda çiftçilere 20 milyon TL’lik hibe desteği sağlandığı kaydedildi.


Yeni hibe desteğinden yaralanacak üreticilerle İl Müdürü Turan Karahan’da bir araya gelerek bilgi verdi.


Üreticilere birçok alanda sağlanan desteklerin en önemlilerinden birinin hayvancılığı geliştirmek için yapılan DAP olduğunu belirten İl Müdürü Karahan;". yüzde 50 hibeli ahır ve ağıl yapımları ile koç ve boğa alımlarına destek sunuyoruz. Bu güne kadar yaptığımız desteklemelerde 172 adet ahır ve ağıl yapımını bu kapsamda bitirdik. 40 adet düve alımı, 326 adet koç ve 264 adet boğa alımıyla toplamda 20.000.000-TL. hibeyi çiftçilerimize bu proje kapsamında aktarımını gerçekleştirdik” dedi.


Bu yılki DAP projelerine kent genelinde 402 üreticinin başvurduğunu anımsatan Karahan;"Başvurularını değerlendirdiğimiz ve nihai değerlendirme için bakanlığımıza gönderdiğimiz projelerin incelenmesi neticesinde 35 adet ahır ve ağıl yapımına 3 adetkoç ve teke alımına hibe desteği yapılacağı açıklandı. Projesi bakanlıkça onaylanan 38 üreticiye sağlanacak destek 5 milyon 460 bin TL’dir"ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:23
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