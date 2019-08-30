Elazığ’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yılı Elazığ’da, ara ara etkili olan yağmura rağmen coşkulu bir şekilde tören geçişiyle kutlandı.

Yurt genelinde olduğu gibi Elazığ’da da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü kutlandı. Kutlamalar, sabah valilik önünde başladı.Törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, diğer protokol üyeleri, STK temsilcileri kurum amirleri, jandarma ve emniyet personeli, gaziler, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Atatürk Anıtı’na çelenk konulup, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören Vali Kaldırım ve protokol üyelerinin valilikte tebrikleri kabul etmesiyle devam etti.

Daha sonra Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde törengeçişi düzenlendi. Törenin yapıldığı alanda ara ara yağan yağmura rağmen vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Vali Kaldırım, Korgeneral Erbaş ve Başkan Şerifoğulları, araç üzerinde törene katılanları selamladı. İstiklal Marşı’nınardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu.

Daha sonra Mehteran ve 8. Kolordu Bando Takımı eşliğinde tören geçişi yapıldı. Çocuklar, tören geçişinde Türk Bayrağı sallayarak, kutlamalara eşlik etti.