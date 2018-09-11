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Elazığ'da 3 bin yıllık Kaya Mezarları gün yüzüne çıkarılıyor

Tarihi Harput Mahallesinde bulunan 3 bin yıllık 'Kaya Mezarlıkları'nın gün yüzüne çıkartılması için çalışmalar başlatıldı.

11 Eylül 2018 Salı 11:14
Elazığ'da 3 bin yıllık Kaya Mezarları gün yüzüne çıkarılıyor

Harput’un tarihi mirasını canlandırmak için Elazığ Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Urartular döneminden kalan 3 bin yıllık Kaya Mezarlıkları’nın kazı çalışmalarına başlandı. 1 ay sürecek olan kazı çalışmalarının ardından 5 kaya mezarının bulunduğu yerde rekreasyona geçileceği öğrenildi. Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz da çalışmaların sürdüğü yerde inceleme yaparak Fırat ÜniversitesiEğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. İsmail Aytaç ve KUDEB sorumlusu Kadir Atıcı'dan bilgi aldı.

 Kaya mezarlıklarını turizme kazandırmak için kazı çalışmalarının devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “MÖ bin yılından kalma, Urartular ve Romalılar dönemine ait olan mezarlıkların başındayız. Genelde aristokratların defin edildiği mezarlıklardayız. Biz Harput’un tarihi geçmişini ortaya çıkarmak için yoğun bir şekilde kazı çalışmalarına devam ediyoruz. Buradaki kazı çalışmaları bittikten sonra etrafının rekreasyon alanları da yaparak en kısa zamanda turizme kazandırmış olacağız” dedi.

 Harput’ta buna benzer hem kazı çalışmaları hem de restorasyon çalışmalarının olduğunu dile getiren Başkan Yanılmaz, “Dabakhane mescidini bitirdik. Yakın zamanda hizmete açacağız. Yine Çahpur çeşmesi restorasyon çalışması bitti. Kale hamamıyla ilgili kazı çalışmalarımız bitti. Oranın rekreasyon çalışmasıyla ilgili projesi hazırlandı ve bitti. Yapımına başlayacağız. Onun dışında bir çok hamam ve buzluk mağarası etrafında yapacağımız rekreasyon çalışmalarının projeleri de bitti, onayını bekliyoruz. Onay geldikten sonra oralarda da çalışmaya başlayacağız. 2023 yılı hedeflerimiz, kazı ve rekreasyon çalışmalarıyla Harput’u turizme kazandırmaktır. UNESCO’nun dünya geçici miras listesine girdik. Yoğun bir çalışma yapmıştık. Bu çalışmalarla birlikte inşallah UNESCO’nun kalıcı listesine de girme yolunda emin adımlarla ilerlemiş olacağız” diye konuştu.

 Kaya mezarlıklarındaki kazı çalışmalarının da bir aylık süre içerisinde biteceğini aktaran Yanılmaz, “O bittikten sonra biz hemen burada rekreasyon çalışmasına gireceğiz. Görselleriyle birlikte burayı hem aydınlatmış olacağız hem seyir imkanı elde etmiş olacağız. Aynı zamanda gelen turistler bu kaya mezarlıklarını gezme imkanı elde etmiş olacak. 2019 yılından önce burayı turizme açacağız” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 11:14
  1. Elazığ
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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