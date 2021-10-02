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Biyografi Elazığ valisi kim oldu? Ömer Toraman kimdir kariyeri?
Biyografi

Elazığ valisi kim oldu? Ömer Toraman kimdir kariyeri?

Elazığ valisi Ömer Toraman kim? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de atama kararları yayımlandı. Elazığ Valiliğine Ömer Toraman getirildi. Peki, Ömer Toraman kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-10-02 09:26:00 -
Elazığ valisi kim oldu? Ömer Toraman kimdir kariyeri?

2 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete'de atama kararları yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Elazığ Valisi Erkaya Yırık Mülkiye Başmüfettişliğine, Kırıkkale Valiliğine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu, Elazığ Valiliğine İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman, Bilecik Valiliğine ise Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Kızılkaya getirildi.

Elazığ valisi kim oldu? Ömer Toraman kimdir kariyeri?

Ömer Toraman 1967 yılında Erzurum'un Tortum ilçesinde dünyaya geldi. Toraman ilk ve ortaöğrenimini Erzurum’da tamamladı. Ömer Toroman, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinden 1988 yılında mezun oldu. İlk olarak memleketi olan Erzurum'da Kaymakam adayı olarak 1994 yılında görev yaptı. Sırasıyla Kastamonu Küre Kaymakamlığı, Diyarbakır Eğil Kaymakamlığı, Çorum Kargı Kaymakamlığı, Ankara Nallıhan Kaymakamlığı, Elazığ Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2011 yılından itibaren ise Hukuk Müşavirliği, Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı (KİHBİ), Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve son olarak İller İdaresi Genel Müdür Vekili olarak üst düzey görevlerde bulunan Ömer Toraman Tokat Valiliği, Kütahya Valilikleri görevlerinde bulundu.

Evli ve 3 çocuk babası olan Ömer Toraman, 2 Ekim 2021’de Elazığ Valisi oldu.

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