Elazığ Şeker Fabrikası'nda 65. pancar alım kampanyası başladı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Şeker Fabrikası'nın 65. pancar alım kampanyası, Yurtbaşı beldesindeki tesislerde düzenlenen törenle başladı.



Bu yıl geçen yıla göre pancar üretiminde yüzde 80 civarında bir artışla 240 bin ton şeker pancarının işlenmesi ve 28 bin ton kristal şeker üretilmesi hedefleniyor.



Törende konuşan Elazığ Şeker Fabrikası Müdürü Mümtaz Çelik, 1956'dan beri üretim yapan şeker fabrikasının bugüne kadar kent ve bölge ekonomisine ciddi katkılar sağladığını belirtti.



Fabrikada, 585 personelin üretimde görev aldığını ifade eden Çelik, "2019 yılında 29 bin 672 dekar alana pancar ekimi yapılmış olup 129 bin 200 ton pancar işlenmiş, 68 gün kampanya yapılmıştır. Bu süre içerisinde 17 bin 800 ton kristal şeker, 5 bin 255 ton melas, 31 bin 915 ton yaş küspe elde edilmiştir. Bunun karşılığı olarak çiftçilerimize ürün bedeli olarak 41 milyon lira ödeme yapılmıştır." dedi.



- "Pancar üreticilerimize toplamda 66 milyon lira ödeme yapılacak"



Bu yıl Elazığ'ın yanı sıra Diyarbakır ve Tunceli'deki 82 köyde, 1356 çiftçi ile 42 bin 896 dekar alanda sözleşmeli şekilde pancar ekimi yaptıklarını aktaran Çelik, şöyle konuştu:

"Çiftçilerimiz ile bu yıl pancar sözleşmesi yaptık. Bunun karşılığı olarak 240 bin ton tahmini pancar tesellümü yapacağız ve bundan çiftçilerimize ayni ve nakdi avans olarak 20 milyon 100 bin lira ödeme yapılmıştır. İnşallah pancar alım kampanyası sonunda fabrikamız pancar işleme kampanyasına 21 Eylül'de başlayacak. 21 Eylül'den itibaren 215 bin ton pancarı işleyip 116 gün kampanya yapmayı planlıyoruz. İşlenecek pancardan 28 bin ton kristal şeker, yan ürün olarak da 8 bin 500 ton melas ile 60 bin ton yaş küspe üretilecektir. Buna karşılık pancar üreticilerimize toplamda 66 milyon lira ödeme yapılacak."



Konuşmaların ardından pancar üreticilerine hediyeler verildi. Daha sonra okunan dualar eşliğinde Elazığ Şeker Fabrikası'nın 65. pancar alım kampanyası başlatıldı.

