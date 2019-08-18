Elazığ İl Özel İdare’den 2 transfer

Elazığ İl Özel İdare Bayan Basketbol Takımı,süper lig kadrosuna 2 ismi kattı.

Yeni sezonda Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek olan Elazığ İl Özel İdare, dış transfer çalışmalarına uzun bir aranın ardından yeniden başladı. Bordo-Beyazlı ekip,guard pozisyonlu Kübra Erat ve OGM Ormanspor’dan yine guard pozisyonlu Miray Şahin’le her konuda anlaşma sağladığı bildirildi.

SüperLig TakımlarındanASKİ, Bornova Beckerspor’da forma giyen guard pozisyonlu Kübra Erat, geçtiğimiz sezonu BOTAŞ’ta tamamladı. 24 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 34 maçta forma giyerek, 20.58 süre ve 5.62 süre ortalamaları yakaladı.

Kariyerinde süper lig takımları İstanbul Üniversitesi ve Canik Belediye takımları bulunan Elazığ İl Özel İdare’nin bir diğer guard transferi Miray Şahin ise geçtiğimiz sezonu OGM Ormanspor’da tamamladı.26 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Başkent ekibinde 23 maçta, 15.37 süre ve 4.13 süre ortalamaları yakaladı.