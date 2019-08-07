Elazığ Gençlik Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren oldu

Elazığ Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne Abdulsamet Eren atandı.

Elazığ Gençlik Spor İl Müdürü Suphi Döner’in yerine, Şube Müdürü Abdulsamet Eren, İl Müdürü olarakatandı.

Abdulsamet Eren kimdir?

1981 yılı Elazığ doğumlu olup ilk, orta ve lise tahsilini Elazığ’da yaptı. Yüksek öğrenimini Fırat Üniversitesi BESYO - Öğretmenlik Bölümünde tamamladı. Yüksek Lisans eğitimini Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde “Spor Yönetimi” alanında, “Spor Yöneticilerinin Eğitim Durumları ve Yeterliliği” konusunda yaptı. Spor Bilimleri alanında birçok makale araştırması bulunmaktadır.

Atletizm, Voleybol Antrenörlüğünü ile Yüzme ve Atletizm Hakemliği belgelerine sahip olup ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite tahsili boyunca Amatör Spor Kulüplerinde ve okul futbol takımlarında uzun yıllar lisanlı futbol oynadı. Elazığ’da faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin yönetim kurullarında görevlerde bulundu.Kaya Karakaya Spor Lisesinde yöneticilik ve öğretmenlik

yapan Eren, Elazığ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne atanmadan önce Malatya/ Doğanyol İlçe Spor müdürlüğü görevini yaptı.