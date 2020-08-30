Elazığ gece yarısı korkutan deprem
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından verilen bilgiye göre, Elazığ'da 3.4 büyüklüğünde deprem oldu.
Bugün gece saat 03:25'te, merkez üssü Elazığ olan 3.4 büyüklüğünde deprem oldu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, yerin 5 kilometre derinliğinde olduğu belirtilen deprem nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmadı.
Sivrice depreminde can kaybı yaşanmıştı
Geçtiğimiz aylarda Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik deprem nedeniyle 35'i Elazığ'da, dördü Malatya'da olmak üzere en az 41 kişi yaşamını yitirmiş, Elazığ ve çevre illerde 1605 kişi yaralanmıştı.