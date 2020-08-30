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Gündem Elazığ gece yarısı korkutan deprem
Gündem

Elazığ gece yarısı korkutan deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından verilen bilgiye göre, Elazığ'da 3.4 büyüklüğünde deprem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 04:58:00 -
Elazığ gece yarısı korkutan deprem

Bugün gece saat 03:25'te, merkez üssü Elazığ olan 3.4 büyüklüğünde deprem oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, yerin 5 kilometre derinliğinde olduğu belirtilen deprem nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmadı.

Sivrice depreminde can kaybı yaşanmıştı

Geçtiğimiz aylarda Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik deprem nedeniyle 35'i Elazığ'da, dördü Malatya'da olmak üzere en az 41 kişi yaşamını yitirmiş, Elazığ ve çevre illerde 1605 kişi yaralanmıştı.

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