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Gündem Elazığ fay hattı nereden geçiyor? Elazığı deprem riski olan yerler
Gündem

Elazığ fay hattı nereden geçiyor? Elazığı deprem riski olan yerler

Elazığ’da 24 Ocak’ta 6.8 büyüklüğünde deprem olmuştu. Depremde 41 kişi hayatını kaybetti, 1.607 kişi de yaralanmıştı. 27 Kasım son depremler listesine bakıldığında Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Elazığ’da da hissedildi. Peki Elazığ fay hattı nereden geçiyor? Elazığı deprem riski olan yerler.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 11:58:00 -
Elazığ fay hattı nereden geçiyor? Elazığı deprem riski olan yerler

Son dakika haberine göre, merkez üssü Malatya Pütürge olan meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Malatya'nın Pütürge'de gerçekleşen depremin 6.94 kilometre derinlikte meydana geldiği duyuruldu. Elazığ'da kent merkezinde hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar sokağa çıktı. Peki Elazığ fay hattı nereden geçiyor?

Elazığı hangi fay hattı üzerinde?

Elazığı Doğu Anadolu Fay hattı üzerinde bulunmaktadır. Doğu Anadolu Fay Sistemi olarak adlandırılmıştır (Arpat ve Şaroğlu 1972). Fay sistemi özellikle, 21 Mayıs 1971 tarhinde Bingöl ve yöresini etkileyen, birçok can ve mal kaybına neden olan depremle dikkati çekmiştir. DAFS'nun Kahramanmaraş'tan sonraki devamı tartışmalıdır. Arpat ve Şaroğlu (1972, 1975),fayın Karlova'dan başlayıp Bingöl, Palu, Hazar Gölü, Sincik, Çelikhan ve Gölbaşı'ndan geçerek yön değiştirdiğini, Hatay grabenini oluşturan faylarla devam ettiğini ve Ölüdeniz fayına birleştiğini belirtmektedir.

 

 

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