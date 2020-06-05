  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Elazığ depreminin ardından uyarmıştı! Deprem Uzmanı'ndan Malatya açıklaması

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 21:37:00 -
Elazığ depreminin ardından uyarmıştı! Deprem Uzmanı'ndan Malatya açıklaması

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,0 şiddetinde bir deprem oldu.

Konuyla ilgili Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.

Prof. Dr. Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ depreminden sonra stresin Malatya’ya doğru, özellikle Çelikhan-Erkenek koluna doğru kayabileceğini ifade etmiştik. Sanıyorum şimdi olan 5 büyüklüğündeki deprem bu yöne doğru olan hareketliliği gösteriyor olabilir. İnşallah zaiyat yoktur." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı