Elazığ depreminin ardından uyarmıştı! Deprem Uzmanı'ndan Malatya açıklaması
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,0 şiddetinde bir deprem oldu.
Konuyla ilgili Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.
Prof. Dr. Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ depreminden sonra stresin Malatya’ya doğru, özellikle Çelikhan-Erkenek koluna doğru kayabileceğini ifade etmiştik. Sanıyorum şimdi olan 5 büyüklüğündeki deprem bu yöne doğru olan hareketliliği gösteriyor olabilir. İnşallah zaiyat yoktur." ifadelerini kullandı.