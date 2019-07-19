Elazığ Belediyespor, iç transferde 11 futbolcu ile sözleşme imzaladı Elazığ Belediyespor Futbol Kulübü,iç transferde anlaşmaya vardığı 11 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Elazığ Belediyespor Futbol Kulübü,iç transferde anlaşmaya vardığı 11 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta yeni sezonda mücadele edecek olan Elazığ Belediyespor FK, iç transferde anlaşmaya vardığı 11 futbolcuyla sözleşme imzaladı.Kulüp tesislerinde yeni sezon hazırlıklarına devam eden kırmızı - lacivertli ekip, iç transferde Engin Olgun, Burak Kavlak, Burak Keskin, Enver Abdullah Filiz, Muhammed Can Öztürk, Cenk Cengiz, Nihat Apaydın, Semih Ekmen, Arif Şahin, Mazlum Öndil ve Burak Altıngök’le yeniden anlaşma sağladı. Kulüp Başkanı Ahmet Toprak’ın da katıldığı imza töreni sonrası, toplu fotoğraf çekinildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbol takımımız iç transferde, Engin Olgun, Burak Kavlak, Burak Keskin, Enver Abdullah Filiz, Muhammed Can Öztürk, Cenk Cengiz, Nihat Apaydın, Semih Ekmen, Arif Şahin, Mazlum Öndil ve Burak Altıngök’le yeniden anlaşma sağlamıştır. İç transfer çalışmalarını tamamlayan kulübümüz, dış transfer çalışmalarını en kısa sürede tamamlayıp takımımızı hedefe götürecek isimleri kadroya katmanın gayretinde olacaktır” denildi.

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