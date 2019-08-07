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Elazığ Belediyespor Gökhan Aydaş’la yeniden anlaştı

Elazığ Belediyespor FK, geçtiğimiz sezon 17 maçta 11 gol kaydeden golcüsü Gökhan Aydaş’la yeniden anlaşma sağladı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:42
Elazığ Belediyespor Gökhan Aydaş’la yeniden anlaştı

Elazığ Belediyespor FK, geçtiğimiz sezon 17 maçta 11 gol kaydeden golcüsü Gökhan Aydaş’la yeniden anlaşma sağladı.


TFF 3. Lig 2. Grup’ta yeni sezon öncesi Elazığ Belediyespor FK, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde transfer ettiği ve 17 maçta 11 gol atan golcüsü Gökhan Aydaş’la yeniden anlaşmaya vardı. Afyon’a giden tecrübeli oyuncununkampa dahil olduğu bildirildi.


Kulüpten yapılan açıklamada; “Takımımızın geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde renklerine bağladığı ve sergilediği başarılı performansla spor kamuoyunun takdirini kazanan Gökhan Aydaş ile yeniden anlaşmaya varılmıştır.Başkanımız Ahmet Toprak’la Afyon’da bir araya gelen Gökhan Aydaş ile her konuda mutabakat sağlanmıştır. Golcü oyuncumuz takımla birlikte çalışmalara başlamıştır.Gökhan Aydaş’a bir kez daha yuvaya hoşgeldin diyor, kırmızı-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz”denildi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:42
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