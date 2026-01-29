Elazığ Belediyesi Şehir Lokantası Vatandaşlardan Yoğun İlgi Görüyor

Hayata geçirdiği yatırımlarla şehre önemli kazanımlar sağlayan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, diğer bir yandan da sosyal belediyecilik anlayışı ile örnek hizmetlere imza atmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda toplumun her kesimine hitap eden, uygun fiyatları ve kaliteli hizmet anlayışıyla vatandaşların beklentilerini karşılayan Şehir Lokantası, yoğun ilgi görüyor.

Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde toplam 300 m² kapalı alan üzerinde günde ortalama 600 kişiye hizmet veren Şehir Lokantası; tam donanımlı, modern mimari yapısı ve şık iç tasarımı ile konuklarına lezzetli, sağlıklı ve kaliteli yemekleri ekonomik şartlarda sunuyor. Şehir Lokantası’nda 4 çeşit yemek, sadece 60 TL’ye tüketici ile buluşuyor.

“ŞEHİR LOKANTASI’NDA GÖNÜL RAHATLIĞI İLE YEMEK YİYEBİLİYORUZ”

Elazığ Belediyesi Şehir Lokantası’na ilk kez geldiğini söyleyen Hanifi Çimiş ise; “Şehir Lokantası’ndaki hijyene güvendiğim için burayı tercih ettim. Çalışanların iletişimi ve hizmeti de gayet iyi. Belediyenin denetiminde olduğu için Şehir Lokantası’nda gönül rahatlığı ile yemek yiyebiliyoruz. Bundan sonra sürekli gelmeyi düşünüyorum.” dedi.

“BAŞKAN ŞERİFOĞULLARI’NI BAŞARILI BULUYORUM”

Şehir Lokantası’nın doyurucu bir menüye sahip olduğunu belirten İsmail Demirtaş; “Haftada birkaç kez Şehir Lokantası’na geliyoruz. Burada hijyen kuralları çerçevesinde çok temiz yemekler üretiliyor. Hizmet kalitesi de gayet iyi. Elazığ Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları’nı başarılı buluyorum ve kendisine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“BAŞKAN ŞERİFOĞULLARI’NA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Şehir Lokantası’nın Elazığ’a önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Beytullah Demirtaş; “Şehir Lokantası’nın Elazığ’a katkısı olduğunu düşünüyorum. Böyle güzel bir hizmeti vatandaşlara sunan Elazığ Belediye Başkanı Sayın Şahin Şerifoğulları’na teşekkür ediyorum.” dedi.

“BÖYLE HİZMETLERİN SAYISI ARTIRILMALI”

Şehir Lokantası’nı sıklıkla geldiğini kaydeden Mehmet Şimşek de; “Piyasa koşullarına göre ekonomik anlamda gayet uygun ve hijyen koşulları da oldukça iyi. Toplumun neredeyse her kesiminden her yaştan vatandaşı burada görmek mümkün. Belediyenin asli görevi vatandaşa hizmet etmek ve böyle hizmetler yapıldıkça insanlar da takdir edecektir. Böyle hizmetlerin sayısı da artırılmalı. İzzetpaşa Cami'sinin karşısında bulunan Kent Müzesi bölgesinde de bir şube açılabilir.” ifadesinde bulundu.