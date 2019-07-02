Elantra Erzurum'a geldi!

Tüm zamanların en çok satılan Hyundai modellerinden biri olan Elantra, Erzurum'da da görücüye çıktı. Modern ve sportif tasarımından aktif ve pasif güvenlik teknolojilerine varıncaya kadar birbirinden farklı özelliklere sahip olan Elantra, Erzurum'daki tutkunlarını Hyndai Bölge Bayii Cihan Grup'ta bekliyor. Hyndai Bölge Bayii Cihan Grup Genel Müdürü Mehmet Zeki Bayraktutan, Elantra'nın, dünya genelinde en çok bilinen Hyundai modeli ve aynı zamanda markanın ürettiği ilk C segmenti otomobili olarak önemli bir şöhrete sahip olduğunu belirterek, ''Altıncı neslinin makyajlı versiyonuyla satışa sunduğumuz Elantra'yı meraklılarıyla Erzurum'da da buluşturuyoruz'' dedi.



BAYRAKTUTAN'DAN YENİ ELANTRA TARİFİ



Yeni Elantra'nın, sportif sürüş karakterini atmosferik çok noktadan enjeksiyonlu (MPi) benzinli motoruyla birleştirdiğini kaydeden Genel Müdür Bayraktutan, ''Sadece atmosferik beslemeli 1.6 litrelik benzinli motor, 6 ileri manuel ve 6 ileri otomatik şanzımanla sunulan Elantra, 127 beygir güç üretiyor. Maksimum olarak da 200 km/s hız yapabilen Elantra, otomatik şanzımanıyla 100 km'de ortalama olarak 6.7 litre yakıt tüketiyor. Dört farklı donanım paketiyle satışa sunulan Hyundai Elantra'nın başlangıç fiyatı, hurda indirimi de eklendiğinde 108 bin 500 liradan başlıyor. En üst donanım seviyesi olan Elite Plus versiyonu ise, 145 bin 500 liralık bir etikete sahip'' diye konuştu.



7 YIL GARANTİ SEÇENEĞİ VAR



Hyndai Bölge Bayii Cihan Grup Genel Müdürü Mehmet Zeki Bayraktutan, Yeni Elantra'da 7 yıl garanti seçeneği de sunduklarını dile getirerek, ''Bunun haricinde dileyen kullanıcılar, sürüş alışkanlıklarına göre herhangi bir ek ücret ödemeksizin garanti sürelerini kendileri de seçebilecekler. 2 yıl/60.000 kilometre yasal garantiye ilaveten araç satışından itibaren 3 yıl/sınırsız kilometre, 5 yıl/100.000 kilometre veya 7 yıl/80.000 kilometreye varıncaya kadar ücretsiz onarım güvencesi seçeneklerinden yararlanabiliyor'' diye konuştu.



ELANTRA'DAKİ YENİLİKLER…



Genel Müdür Bayraktutan, 2019 Elantra'daki yenilikleri ise şöyle sıraladı: ''Yeni motor kapağı, ön çamurluklar, ön tampon, ön ızgara ve LED farlar. Yeni bagaj kapağı, LED stop lambaları ve arka tampon. Yeni tasarım 16 ve 17 inç jantlar. Havalandırma ızgaraları. Otomatik kararan iç dikiz aynası. Gizli bagaj açma düğmesi. Multimedya ve Klima kontrol ünitesi. Yeni gösterge paneli ve üst kapağı. Bagaj koruma havuzu. Blue Link ve Apple Carplay-Android Auto. Akıllı telefon kablosuz şarj sistemi ve arka yolcu güvenli çıkış asistanı'